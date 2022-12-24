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«Коммерсант»: депутаты Государственной думы продолжают входить в историю из-за Донбасса

Политика
«Коммерсант»: депутаты Государственной думы продолжают входить в историю из-за Донбасса

Депутаты Государственной думы вновь вошли в историю современной России. Таким мнением поделился обозреватель Дмитрий Камышев.

Автор в статье для «Коммерсанта» отметил, что совсем недавно завершилась осенняя сессия Госдумы. Как и во время весенних заседаний главной темой стала российская спецоперация на Украине. Если в феврале текущего года историческим событием стало признание независимости республик Донбасса, то осенью в историю вошло присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Все это повлияло на внесение поправок в действующую законодательную базу и введение новых законов. В частности, депутатами ГД стали подниматься вопросы интеграции новых регионов, обеспечения оборонно-промышленного комплекса и мобилизованных граждан, борьбы с антироссийскими санкциями и внутренними врагами страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что государству навязывают санкции, однако оно будет идти вперед, несмотря на внешнее давление.
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