«Коммерсант»: депутаты Государственной думы продолжают входить в историю из-за Донбасса

Автор в статье для «Коммерсанта» отметил, что совсем недавно завершилась осенняя сессия Госдумы. Как и во время весенних заседаний главной темой стала российская спецоперация на Украине. Если в феврале текущего года историческим событием стало признание независимости республик Донбасса, то осенью в историю вошло присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.