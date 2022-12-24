Роман Ротенберг считает выдающимся достижение Овечкина в НХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал очередное достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Российский нападающий в ночном матче против «Виннипега» сделал дубль и обошел легендарного Горди Хоу по общей сумме заброшенных шайб в НХЛ. Овечкин является большим примером для всех подрастающих хоккеистов в России, заявил Ротенберг.
«Я от всей души поздравляю Сашу, желаю ему успехов! Он — отличный пример для всех наших игроков и детей, которые смотрят хоккей», — цитирует главного тренера СКА издание «Спорт-Экспресс».
Овечкина с очередным достижением уже успели поздравить дети самого Хоу. Напомним, 37-летний хоккеист недавно встречался с родственниками легенды «Детройта».