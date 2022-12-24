Роман Ротенберг считает выдающимся достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий в ночном матче против «Виннипега» сделал дубль и обошел легендарного Горди Хоу по общей сумме заброшенных шайб в НХЛ. Овечкин является большим примером для всех подрастающих хоккеистов в России, заявил Ротенберг.