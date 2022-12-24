Владельца сгоревшей в Кемерово ночлежки допрашивают следователи

Пастор Андрей Смирнов, являющийся собственником сгоревшего в Кемерово приюта для бездомных, находится на допросе в Следственном комитете, сообщил источник ФАН. Отмечается, что он не скрывался от правоохранителей.
Ранее стало известно, что единственным владельцем организации является пастор, никаких других документов нет. Он заявил, что все работники ночлежки занимались трудом на безвозмездной основе.
Ночью в приюте произошел пожар. В этот момент внутри находились 26 человек. Выбраться на улицу и спастись смогли только шесть из них, остальные погибли. По факту случившегося возбудили уголовное дело.