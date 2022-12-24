Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Покинувший РФ Анатолий Белый публично поддержал Ахеджакову

Общество
Покинувший РФ Анатолий Белый публично поддержал Ахеджакову

Сбежавший из России Анатолий Белый публично поддержал свою старшую коллегу Лию Ахеджакову. Артисты осудили спецоперацию по защите республик Донбасса, после чего оба переехали в Израиль.

Недавного актриса посетила моноспектакль Белого, в ответ артист пришел посмотреть на выступление 84-летней Ахеджаковой. После демонстрации постановки он с восхищением отозвался о звезде «Служебного романа», указав на то, что в Москве у нее не было этих эмоций, которые она показала в Израиле, пишет StarHit.

Напомним, что после начала спецоперации Белый осудил действия российских властей и спешно покинул страну. Позднее он признался, что живет за границей благодаря накопленным в России деньгам.
ахеджакова анатолий белый актеры
Военкоры ФАН
Лучшие в аду