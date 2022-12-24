Покинувший РФ Анатолий Белый публично поддержал Ахеджакову

Недавного актриса посетила моноспектакль Белого, в ответ артист пришел посмотреть на выступление 84-летней Ахеджаковой. После демонстрации постановки он с восхищением отозвался о звезде «Служебного романа», указав на то, что в Москве у нее не было этих эмоций, которые она показала в Израиле, пишет StarHit.