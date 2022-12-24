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В Кемерово пастора-протестанта проверяют на незаконное использование рабочей силы после пожара в ночлежке

Происшествия
В Кемерово пастора-протестанта проверяют на незаконное использование рабочей силы после пожара в ночлежке

Полицейские проверяют действия пастора Андрея Смирнова, на которого оформлен сгоревший в Кемерово приют для бездомных. Мужчина также подозревается в незаконном использовании рабочей силы, сообщил источник ФАН.

По словам собеседника агентства, жильцы приюта занимались фасовкой кормов для животных, которые продает пастор.

Напомним, пожар произошел в двухэтажном частном доме на Таврической улице. В результате происшествия погибли 20 человек. Двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии, еще четырех человек отпустили на амбулаторное лечение.
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