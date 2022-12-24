В Кемерово пастора-протестанта проверяют на незаконное использование рабочей силы после пожара в ночлежке

Напомним, пожар произошел в двухэтажном частном доме на Таврической улице. В результате происшествия погибли 20 человек. Двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии, еще четырех человек отпустили на амбулаторное лечение.