Премьер-министр Молдавии призвала жителей республики экономить электроэнергию

В пресс-службе правительства Молдавии отметили, что Гаврилица призвала потребителей и далее экономить потребление электричества и энергоресурсов. К тому же, в ноябре были оплачены 95% счетов компании «Молдовагаз» и текущие задолженности перед «Газпромом».