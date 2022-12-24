Премьер-министр Молдавии призвала жителей республики экономить электроэнергию

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица призвала жителей страны и дальше экономить электричество. Такой информацией поделилась пресс-служба правительства Молдавии.
Республика на сегодняшний день страдает из-за роста стоимости энергоносителей, а ее власти сообщили о поиске альтернативных источников энергии, запустив кампанию по ее сбережению среди населения, которое, по мнению Кишинева, должно ограничить использование электроприборов и сократить количество потребляемой электроэнергии.
В пресс-службе правительства Молдавии отметили, что Гаврилица призвала потребителей и далее экономить потребление электричества и энергоресурсов. К тому же, в ноябре были оплачены 95% счетов компании «Молдовагаз» и текущие задолженности перед «Газпромом».