В 19FortyFive указали на поворотный момент в российской стратегии на Украине

Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании ВС РФ и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на Украине, пишет 19FortyFive.
Авторы издания напомнили слова Путина о том, что страна дает российской армии все необходимое.
«Заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии РФ в отношении Украины», — сказано в публикации.
Кроме того, пишет издание, Россия завершает подготовку к развертыванию новой баллистической ракеты РС-28 «Сармат».