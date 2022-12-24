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В 19FortyFive указали на поворотный момент в российской стратегии на Украине

Армия
В 19FortyFive указали на поворотный момент в российской стратегии на Украине

Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании ВС РФ и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на Украине, пишет 19FortyFive.

Авторы издания напомнили слова Путина о том, что страна дает российской армии все необходимое.

«Заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии РФ в отношении Украины», — сказано в публикации.

Кроме того, пишет издание, Россия завершает подготовку к развертыванию новой баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
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