Певица Мария Максакова предложила сбежавшей из России Пугачевой выступить в Киеве

Экс-депутат Государственной думы России Мария Максакова считает, что после переезда в Израиль певица Алла Пугачева должна «добавить оборотов» и прилететь с концертом на Украину.
После переезда за границу Пугачева спровоцировала скандал, назвав россиян «рабами» и «холопами». Кроме того, певица подержала антироссийскую позицию своего мужа шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом) и, судя по всему, не спешит возвращаться на Родину.
По словам Максаковой, Примадонне стоит «добавить оборотов» и впервые за много лет выступить на сцене в Киеве перед украинской публикой.
«Она должна вспомнить мой пример, как я все потеряла», — цитирует оперную певицу Bliz.pluz.
Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал бегство Пугачевой из России, порекомендовав всем забыть о существовании артистки, которая уже долгое время не может петь.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами