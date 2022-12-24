Певица Мария Максакова предложила сбежавшей из России Пугачевой выступить в Киеве

После переезда за границу Пугачева спровоцировала скандал, назвав россиян «рабами» и «холопами». Кроме того, певица подержала антироссийскую позицию своего мужа шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иностранным агентом) и, судя по всему, не спешит возвращаться на Родину.