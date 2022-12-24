Президент Аргентины пошел против решений Верховного суда страны

В своем постановлении Верховный суд заявил, что уровень расходов на столицу должен быть повышен с 1,4% от общего размера бюджета до 2,95% после того. Фернандес назвал это решение политически мотивированным, необоснованным и опасным для других регионов. Президент отметил, что будет добиваться отмены постановления суда.