Президент Аргентины пошел против решений Верховного суда страны

Буэнос-Айрес, 23 декабря. Президент Аргентины Альберто Фернандес отказался исполнять решение Верховного суда о выделении дополнительных средств городу Буэнос-Айрес. Государственная инстанция пыталась обязать главу страны передать больше ресурсов столице.
В Аргентине существует система регулирования распределения государственных средств между регионами страны, включая столичный город. Мэр Буэнос-Айреса придерживается консервативных взглядов и выступает против президента Фернандеса.
В своем постановлении Верховный суд заявил, что уровень расходов на столицу должен быть повышен с 1,4% от общего размера бюджета до 2,95% после того. Фернандес назвал это решение политически мотивированным, необоснованным и опасным для других регионов. Президент отметил, что будет добиваться отмены постановления суда.
Заявление Фернандеса вызвало противоречивую реакцию в обществе. Некоторые политики согласились с президентом в том, что решение было необоснованным, а другие отметили, что отказ от исполнения постановления Верховного суда создает опасный прецедент и подрывает всю систему правосудия в Аргентине.
«Президент решил нарушить конституционный порядок, полностью нарушить верховенство закона и напасть на демократию», — заявил мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригес Ларрета, который рассматривается СМИ в качестве потенциального соперника Фернандеса на выборах главы государства 2023 года.
Однако большая часть видных чиновников поддержала главу государства. 18 из 24 губернаторов провинций Аргентины также осудили решение Верховного суда.
Президент Фернандес в 2022 году столкнулся с значительными репутационными потерями. Правящая коалиция потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс в 2021 году, а летом 2022 года страна столкнулась с рекордной инфляцией, превышающей 60%. Падение экономических показателей вызвало массовые протесты в Буэнос-Айресе. Митингующие требовали отменить выплаты долгов Международному валютному фонду, которые значительно ослабляли государственный бюджет.