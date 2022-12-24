Читатели Twitter назвали главную цель визита Зеленского в Белый дом

Именно по причине огромной вероятности проигрыша Украины правительство срочно требует очередной пакет финансовой и военной помощи, с уверенностью отметили читатели социальной сети Twitter. Они также обрушились на Зеленского из-за его наглости и в бешенстве возмутились эгоизмом и потребительским отношением управленца. В Вашингтоне ввиду экономического кризиса многим людям не хватает средств на продукты питания и медицину, подчеркнул один из юзеров. Белый дом не имеет права говорить от лица всех граждан государства, уверенно заявили читатели.