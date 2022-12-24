После пожара в кемеровском приюте для бездомных остается неизвестной судьба одного человека

Судьба одного человека остается неизвестной после пожара в кемеровском приюте для бездомных, где на момент возгорания числились 27 человек. Учитывая, что 20 постояльцев погибли, а шестерых спасли, о местонахождении и состоянии еще одного ничего не известно, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.