Подразделения ВСУ за прошедшие сутки в ходе боев с Народной милицией ЛНР потеряли до 70 военнослужащих в Донбассе.
В военном ведомстве республики рассказали, что противник продолжает нести больше потери в результате активных наступательных действий НМ. Отмечается, что за минувшие 24 были уничтожены два танка, четыре бронетранспортера и одна артиллерийская установка противника. Кроме того, был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии.
Накануне Народная милиция ЛНР сообщала об уничтожении до 35 бойцов ВСУ, а также одного танка и трех бронетранспортеров.