Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 70 бойцов в Донбассе

В военном ведомстве республики рассказали, что противник продолжает нести больше потери в результате активных наступательных действий НМ. Отмечается, что за минувшие 24 были уничтожены два танка, четыре бронетранспортера и одна артиллерийская установка противника. Кроме того, был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии.