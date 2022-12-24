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Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 70 бойцов в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 70 бойцов в Донбассе

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки в ходе боев с Народной милицией ЛНР потеряли до 70 военнослужащих в Донбассе.

В военном ведомстве республики рассказали, что противник продолжает нести больше потери в результате активных наступательных действий НМ. Отмечается, что за минувшие 24 были уничтожены два танка, четыре бронетранспортера и одна артиллерийская установка противника. Кроме того, был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии.

Накануне Народная милиция ЛНР сообщала об уничтожении до 35 бойцов ВСУ, а также одного танка и трех бронетранспортеров.
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