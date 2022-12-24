Рэпер Аким Апачев сообщил о наигранном патриотизме российских звезд

Звезды российского шоу-бизнеса, неустанно демонстрирующие свой патриотизм с экранов телевизоров и в социальных сетях, должны выступить в Донбассе. В противном случае их позиция так и останется под вопросом. Такое мнение высказал рэпер и военкор Аким Апачев.
Говоря на эту тему в комментарии «Украина.ру», он заявил, что выступает за искренний патриотизм, а не за «отработку повестки». В России же, по его словам, очень много «мимикрирующих под патриотов» знаменитостей.
«Более того, их будет становиться еще больше», — уточнил он.
Собеседник издания добавил, что каждый артист, заявляющий о своем патриотизме, должен лично пройти через «чистилище», и уже после этого оценивать ситуацию в своих песнях.