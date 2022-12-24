Нарколог Скрябин рассказал, как пить в новогоднюю ночь с минимальным ущербом для организма

Новогоднее застолье оказывает серьезную нагрузку на организм. Как пережить праздник без тяжелых последствий для здоровья, рассказал врач-нарколог Валентин Скрябин.
По его словам, у спирта нет безопасной дозы, поэтому врач порекомендовал отказаться от алкоголя совсем. Но если есть желание поднять несколько бокалов, лучше не пить на голодный желудок. Предварительный перекус поможет оставаться трезвым дольше. Однако стоит помнить, что сочетание жирной пищи и алкоголя серьезно нагружает поджелудочную железу.
Между приемами алкоголя необходимо делать паузы, чем дольше, тем лучше. Также врач посоветовал не утолять спиртным жажду.
Скрябин отметил, что единого средства против похмелья не существует. Для облегчения симптомов он посоветовал прогулки на свежем воздухе и контрастный душ. Скорее поправиться помогут белковая пища и обильное питье, которое поможет восстановить водно-солевой баланс в организме, передает «Московский комсомолец».