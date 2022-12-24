Нарколог Скрябин рассказал, как пить в новогоднюю ночь с минимальным ущербом для организма

По его словам, у спирта нет безопасной дозы, поэтому врач порекомендовал отказаться от алкоголя совсем. Но если есть желание поднять несколько бокалов, лучше не пить на голодный желудок. Предварительный перекус поможет оставаться трезвым дольше. Однако стоит помнить, что сочетание жирной пищи и алкоголя серьезно нагружает поджелудочную железу.