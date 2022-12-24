НМ ДНР сообщила об уничтожении за сутки более 50 украинских военных

Украинская армия за прошедшие сутки в ходе боестолкновений с Народной милицией ДНР потеряла более 50 человек личного состава.
В сообщении военного ведомства республики говорится, что противник продолжает нести серьезные потери в ходе СВО. Подчеркивается, что военнослужащие НМ уничтожили один танк, а также семь единиц бронированной и автомобильной техники украинских войск.
Накануне Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки были ликвидированы более 40 солдат противника. Сообщалось также об уничтожении двух самоходных гаубиц и восьми бронемашин ВСУ.