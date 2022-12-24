Baijiahao: Москва всего одним маневром заставила паниковать страны Запада

Напомним, что не так давно объединение ввело девятый пакет санкций против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако всего один маневр российского руководство вызвал небывалую панику в западном мире. Об этом говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».