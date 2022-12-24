Baijiahao: Москва всего одним маневром заставила паниковать страны Запада

Неожиданный ответ Москвы на новые ограничительные меры Европейского союза заставили Запад паниковать. О том, что же произошло, рассказали авторы Baijiahao.
Напомним, что не так давно объединение ввело девятый пакет санкций против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако всего один маневр российского руководство вызвал небывалую панику в западном мире. Об этом говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».
«Москва послала EC необычный сигнал, узнав о введении новых антироссийских санкций. Для этого российским военным пришлось загрузить в шахту межконтинентальную ракету», — пишут журналисты.
Речь идет о ракете «Ярс», которую Москва загрузила в шахту практически сразу после введения новых ограничений.
Стоит отметить, что западные лидеры также установили лимит цен на российскую нефть. В настоящий момент в странах ЕС идет обсуждение введения потолка цен на газ из России.