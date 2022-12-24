Сгоревший в Кемерово приют для бездомных оформлен на пастора

Приют для бездомных, сгоревший в Кемерово в ночь на субботу, оформлен как собственность пастора Андрея Смирнова. Никаких иных документов и юридического лица нет, сообщил источник ФАН.
Пастор заявил, что работавшие там люди были волонтерами и не получали денежного вознаграждения.
Пожар произошел в приюте для лиц без определенного места жительства на Таврической улице. В момент ЧП внутри, по предварительным данным, находились 27 человек, выбраться смогли только шесть из них, 20 погибли, судьба одного неизвестна. По факту случившегося возбудили уголовное дело.