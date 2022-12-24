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Балерина Анастасия Волочкова намерена выйти замуж в наряде русской Снегурочки

Общество
Балерина Анастасия Волочкова намерена выйти замуж в наряде русской Снегурочки

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова продолжает готовиться к свадьбе с новым возлюбленным. Балерина рассказала, в каком наряде она хочет выйти под венец.

Торжественную церемонию бракосочетания пара наметила на 21 января 2023 года. Как призналась балерина, она не хочет выходить замуж в традиционном свадебном платье.

«Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном. Мне хочется по-русски, ребята, а как нам сейчас не по-русски? Мы все должны сейчас по-русски объединяться, торжества отмечать!» — цитирует ее Пятый канал.

Ранее Волочкова отреагировала на слухи о своих интимных отношениях с актером Никитой Джигурдой. Балерина заявила, что все, что они делают — просто хайп.
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