Балерина Анастасия Волочкова намерена выйти замуж в наряде русской Снегурочки

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова продолжает готовиться к свадьбе с новым возлюбленным. Балерина рассказала, в каком наряде она хочет выйти под венец.
Торжественную церемонию бракосочетания пара наметила на 21 января 2023 года. Как призналась балерина, она не хочет выходить замуж в традиционном свадебном платье.
«Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном. Мне хочется по-русски, ребята, а как нам сейчас не по-русски? Мы все должны сейчас по-русски объединяться, торжества отмечать!» — цитирует ее Пятый канал.
Ранее Волочкова отреагировала на слухи о своих интимных отношениях с актером Никитой Джигурдой. Балерина заявила, что все, что они делают — просто хайп.