Украинский конфликт забил последний гвоздь в крышку гроба мирового господства Соединенных Штатов. Таким выводом поделился аналитик Роберт Рабил в публикации для журнала The National Interest (NI).
Он отметил, что именно кризис на Украине показал мировому сообществу пользу многополярной системы. Многие страны на этом фоне стали все чаще отстаивать национальные интересы, отказываясь от зависимости от США, считает Рабил.
При этом, по его мнению, многие из этих государств являются партнерами Вашингтона. Однако они не противостоят России, понимая ущербность санкционной политики и борьбы за ресурсы.
«Украинский кризис более или менее укрепил почти глобальное мнение о том, что многополярность и многосторонность лучше обслуживают мир», — раскрыл значение украинского конфликта для господства США Рабил.
Ранее китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что гегемония и политика силы находятся на последнем издыхании.