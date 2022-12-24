MW: ЗРК Patriot не смогут заменить российские С-300 на вооружении украинских сил ПВО

США готовятся передать Украине ЗРК Patriot, однако эти комплексы по боевым возможностям уступают системам С-300 российского производства, пишет Military Watch.
В публикации отмечается, что американские комплексы не смогут заменить С-300 на вооружении украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Подчеркивается, что Patriot не очень хорошо себя показали в нескольких конфликтах на Ближнем Востоке. В частности, по словам специалистов, они не могут противостоять советским ракетам «Скад».
В статье говорится, что российская армия имеет в своем распоряжении оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Их ракеты обладают высокой маневренностью и представляют собой сложную мишень для средств ПВО противника.