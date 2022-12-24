MW: ЗРК Patriot не смогут заменить российские С-300 на вооружении украинских сил ПВО

В публикации отмечается, что американские комплексы не смогут заменить С-300 на вооружении украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Подчеркивается, что Patriot не очень хорошо себя показали в нескольких конфликтах на Ближнем Востоке. В частности, по словам специалистов, они не могут противостоять советским ракетам «Скад».