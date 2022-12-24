Экономист Колташов прокомментировал возможное сокращение ассортимента товаров социальной значимости

Колташов считает, что торговые сети просто спишут повышение цен на социально значимые товары на поправки к существующему закону о торговле. Теперь, когда их могут обязать в течение коротких сроков рассчитываться с поставщиками, которым нужна деньги для того, чтобы поддерживать устойчиво производство и устойчивые поставки товаров, можно ссылаться на «надуманные проблемы», подчеркивает экономист.