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Экономист Колташов прокомментировал возможное сокращение ассортимента товаров социальной значимости

Экономика
Экономист Колташов прокомментировал возможное сокращение ассортимента товаров социальной значимости

Ассортимент социально значимых продуктов может сократиться, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе ФАС Максиму Шаскольскому. Причиной этому могут стать внесения изменений в закон о торговле.

Нововведения предполагают сокращение срока оплаты продуктов со стороны торговых сетей до четырех-десяти дней. В связи с этим ассортимент товаров социальной значимости может поубавиться. Сообщается также, что само введение поправок в закон произошло из-за дефицита ликвидности производителей продовольствия.

Специалисты АКОРТ предполагают, что после введения поправок не получится остановить рост цен на социально значимые продукты, так как возрастет логистическая нагрузка. Также такие изменения могут привести к банкротству компаний малого бизнеса и сокращению товарного ассортимента.

Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ФАН.

«У торговых сетей принято при возможности перекладывать издержки на поставщиков, заставляя их порой ждать немало времени. Поэтому сокращение сроков оплаты, согласно нововведениям в закон, не очень-то удобно. Есть еще один фактор, который может негативно повлиять на доступность социально значимых товаров – это снижение курса российской валюты. Соответственно, предстоящее повышение цен, которое продавцам нужно символически представить в качестве следствия какого-то изменения в законах или иной области», — объясняет собеседник издания.

Колташов считает, что торговые сети просто спишут повышение цен на социально значимые товары на поправки к существующему закону о торговле. Теперь, когда их могут обязать в течение коротких сроков рассчитываться с поставщиками, которым нужна деньги для того, чтобы поддерживать устойчиво производство и устойчивые поставки товаров, можно ссылаться на «надуманные проблемы», подчеркивает экономист.

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