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Россиянам дали советы, которые помогут избежать набора веса в новогодние праздники

Общество
Россиянам дали советы, которые помогут избежать набора веса в новогодние праздники

Многие россияне жалуются на набор лишних килограммов в период новогодних праздников. Советами, которые помогут избежать этого, поделилась диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

Обычно люди начинают есть уже с утра 31 декабря. Кроме того, после праздников многие начинают доедать новогодние блюда и готовить дополнительно.

«Здесь важно не переедать. В Новый год можно позволить себе лишка. Главное – вспомнить об этом первого числа и не продолжать запихивать в себя оливье», — рассказала медик в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, при приготовлении блюд вредный майонез можно заменить нежирной сметаной или греческим йогуртом. Также можно уменьшить количество сливочного масла в бутербродах с икрой, а овощи для салата предварительно запекать.
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