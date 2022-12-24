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Мишустин продлил льготное кредитование закупок важной продукции из других стран

Экономика
Мишустин продлил льготное кредитование закупок важной продукции из других стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении специальной программы льготного кредитования импорта важной для экономики страны продукции. Она продолжит действовать до 30 октября 2023 года.

Постановление касается льготных займов по ставке «не выше 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта», которые сейчас составляют чуть более 5%.

Разница возмещается банкам путем субсидий из федерального бюджета. На грядущий год предусмотрено 15,4 млрд рублей субсидий, а на 2024 год —19,5 млрд рублей.

К импортным товарам, на закупку которых можно оформить льготный кредит, относятся продовольственные товары, медикаменты, транспортные средства, стройматериалы, сельскохозяйственная техника и электроника, отмечается на сайте кабмина.
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