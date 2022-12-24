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Глава Кузбасса поручил доложить о приютах, отказавшихся от проверки пожарной безопасности

Происшествия
Глава Кузбасса поручил доложить о приютах, отказавшихся от проверки пожарной безопасности

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил составить списки приютов, руководители которых отказались от проведения проверки противопожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в МЧС России заявили, что пытались провести внеплановые надзорные мероприятия в кемеровском доме престарелых, где при пожаре погибли 20 человек. Специалистам удалось добиться только инспекционного визита, однако администрация учреждения воспрепятствовала и ему.

Также глава Кузбасса распорядился проинспектировать многодетные семьи, проживающие в частных домах. Эксперты должны проверить работу печного отопления и исправность датчиков огня и угарного газа.
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