Глава Кузбасса поручил доложить о приютах, отказавшихся от проверки пожарной безопасности

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил составить списки приютов, руководители которых отказались от проведения проверки противопожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее в МЧС России заявили, что пытались провести внеплановые надзорные мероприятия в кемеровском доме престарелых, где при пожаре погибли 20 человек. Специалистам удалось добиться только инспекционного визита, однако администрация учреждения воспрепятствовала и ему.
Также глава Кузбасса распорядился проинспектировать многодетные семьи, проживающие в частных домах. Эксперты должны проверить работу печного отопления и исправность датчиков огня и угарного газа.