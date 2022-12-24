Глава Кузбасса поручил доложить о приютах, отказавшихся от проверки пожарной безопасности

Ранее в МЧС России заявили, что пытались провести внеплановые надзорные мероприятия в кемеровском доме престарелых, где при пожаре погибли 20 человек. Специалистам удалось добиться только инспекционного визита, однако администрация учреждения воспрепятствовала и ему.