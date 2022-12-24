Александр Овечкин прокомментировал свой выход на второе место по голам в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой выход на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен.
Напомним, прошедшей ночью 37-летний хоккеист дважды поразил ворота «Виннипега» и обогнал экс-игрока «Детройта» Горди Хоу по общему количеству голов за всю историю. Овечкин признался, что никогда не думал ою этом.
«Когда ты приходишь в лигу, то никогда не думаешь, что произойдет такое. Что ты побьешь рекорд Горди Хоу или рекорд Уэйна Гретцки. Или любой рекорд вообще», — цитирует игрока Washington Hockey Now.
Овечкин на данный момент забросил 802 шайбы за всю карьеру в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 92 гола.