В Пентагоне рассказали, как быстро украинские военные смогут освоить ЗРК Patriot

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут освоить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в течение нескольких месяцев. Такую информацию CNN предоставил высокопоставленный представитель Пентагона, пожелавший остаться неназванным.
«Наша цель — помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне», — заявил американский чиновник в беседе с CNN.
По его словам, для успешного использования средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot потребуется обучение и в США выражают надежду, что украинские военные осилят программу подготовки за несколько месяцев.