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В Пентагоне рассказали, как быстро украинские военные смогут освоить ЗРК Patriot

Армия
В Пентагоне рассказали, как быстро украинские военные смогут освоить ЗРК Patriot

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут освоить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в течение нескольких месяцев. Такую информацию CNN предоставил высокопоставленный представитель Пентагона, пожелавший остаться неназванным.

«Наша цель — помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне», — заявил американский чиновник в беседе с CNN.

По его словам, для успешного использования средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot потребуется обучение и в США выражают надежду, что украинские военные осилят программу подготовки за несколько месяцев.
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