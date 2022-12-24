Перечислены семь удивительных свойств лимонной кожуры

Лимонная кожура не менее полезна, чем сам плод. Эксперты рекомендуют не выбрасывать ее по семи причинам.
Как пишет «ИноСМИ», лимонную кожуру можно заморозить и при необходимости использовать в напитках и блюдах. Специалисты также указывают на ее пользу в борьбе с раковыми клетками, для очищения печени и почек, а также при стрессе.
Вдобавок лимонная кожура поможет в бытовых целях. С помощью нее, например, можно очистить раковину до блеска либо удалить жирные пятна. Помимо этого, лимонная кожура поможет избавиться от запаха канализации и очистить микроволновую печь. Последний способ предполагает, что корки необходимо положить в миску и подгореть в течение нескольких минут.