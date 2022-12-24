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Перечислены семь удивительных свойств лимонной кожуры

Общество
Перечислены семь удивительных свойств лимонной кожуры

Лимонная кожура не менее полезна, чем сам плод. Эксперты рекомендуют не выбрасывать ее по семи причинам.

Как пишет «ИноСМИ», лимонную кожуру можно заморозить и при необходимости использовать в напитках и блюдах. Специалисты также указывают на ее пользу в борьбе с раковыми клетками, для очищения печени и почек, а также при стрессе.

Вдобавок лимонная кожура поможет в бытовых целях. С помощью нее, например, можно очистить раковину до блеска либо удалить жирные пятна. Помимо этого, лимонная кожура поможет избавиться от запаха канализации и очистить микроволновую печь. Последний способ предполагает, что корки необходимо положить в миску и подгореть в течение нескольких минут.
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