Руководство сгоревшего в Кемерово приюта для бездомных избегало проверок МЧС

Само мероприятие было запланировано на январь 2023 года, но 7 декабря 2022 года инспектор пришел к владельцам подпольного учреждения на согласование. В этот момент внутри жилого помещения были бездомные и волонтеры — прихожане местной церкви. Отмечается, что все они были неофициально оформлены, а часть людей вообще не имела документов. Вероятно, граждане испугались и не стали открывать представителю МЧС.