Руководство сгоревшего в Кемерово приюта для бездомных избегало проверок МЧС

Стали известны новые подробности о состоянии приюта для бездомных, сгоревшего в ночь на 24 декабря в Кемерово. Руководство нелегального учреждения избегало проверок МЧС, а 7 декабря проверяющих и вовсе не пустили внутрь, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.
По имеющимся данным, в Кемерово сгорел не дом престарелых, как писали ранее, а приют для бездомных. Последний открылся три года назад и, по сути, представлял собой ночлежку. Жильцы близлежащих домов, опасаясь такого соседства, стали жаловаться в прокуратуру, которая предписала МЧС проверить приют.
Само мероприятие было запланировано на январь 2023 года, но 7 декабря 2022 года инспектор пришел к владельцам подпольного учреждения на согласование. В этот момент внутри жилого помещения были бездомные и волонтеры — прихожане местной церкви. Отмечается, что все они были неофициально оформлены, а часть людей вообще не имела документов. Вероятно, граждане испугались и не стали открывать представителю МЧС.
Напомним, что поздно вечером 23 декабря в Кемерово загорелся незаконный приют для бездомных. По последним данным МЧС, в результате пожара погибли 20 человек, двое получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, в тушении открытого огня участвовали более 80 спасателей и 28 единиц спецтехники.