Foreign Affairs: новые вызовы подтолкнули Японию к отказу от принципа военной сдержанности

В публикации отмечается, что Япония удвоит военные расходы, последовательно увеличив оборонный бюджет на 315 миллиардов долларов. Кроме того, новая стратегия нацбезопасности государства теперь предусматривает возможность нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника.