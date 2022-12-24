Foreign Affairs: новые вызовы подтолкнули Японию к отказу от принципа военной сдержанности

Власти Японии решили отказаться от принципа военной сдержанности, которого придерживалось государство, пишет Foreign Affairs.
В публикации отмечается, что Япония удвоит военные расходы, последовательно увеличив оборонный бюджет на 315 миллиардов долларов. Кроме того, новая стратегия нацбезопасности государства теперь предусматривает возможность нанесения контрударов по целям на территории потенциального противника.
«Токио традиционно ограничивал свою деятельность многосторонним миротворчеством и американо-японским альянсом, а расходы на оборону ограничивались 1% ВВП», — сказано в публикации.
Подчеркивается, что отказ от принципа военной сдержанности обусловлен появлением новых вызовов для Японии. В частности, речь идет об увеличении Северной Кореей темпов испытаний ракет.