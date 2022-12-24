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В Сети появились кадры задержания экс-боевика «Азова» за подготовку теракта в ЛНР

Происшествия
В Сети появились кадры задержания экс-боевика «Азова» за подготовку теракта в ЛНР

Кадры задержания бывшего боевика национального батальона «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт в ЛНР, опубликовали в Сети.

Злоумышленник занимался сбором сведений о местах дислокации российских подразделений. Также он выяснял информацию о чиновниках местных администраций.

Известно, что задержанный проживал на территории ЛНР и намеревался совершить ряд террористических актов. При нем нашли самодельную бомбу, начиненную металлическими поражающими элементами.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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