В Сети появились кадры задержания экс-боевика «Азова» за подготовку теракта в ЛНР

Кадры задержания бывшего боевика национального батальона «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт в ЛНР, опубликовали в Сети.
Злоумышленник занимался сбором сведений о местах дислокации российских подразделений. Также он выяснял информацию о чиновниках местных администраций.
Известно, что задержанный проживал на территории ЛНР и намеревался совершить ряд террористических актов. При нем нашли самодельную бомбу, начиненную металлическими поражающими элементами.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация