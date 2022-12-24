ДТЭК заявила, что в субботу в Киеве продолжились экстренные отключения света

Ситуация с электроснабжением в Киеве самая сложная. По словам главы входящей в ДТЭК энергопоставляющей компании YASNO Сергея Коваленко, в украинской столице не работают свыше 60% трансформаторов. Ранее он отмечал, что Киев не способен получать электричество из энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Коваленко также предупреждал, что ситуация может «кардинально ухудшиться» в случае повреждения оставшихся 40% узлов.