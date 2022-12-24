ДТЭК заявила, что в субботу в Киеве продолжились экстренные отключения света

Графики стабилизационных отключений света в Киеве в субботу действовать не будут, заявили в украинской энергетической компании ДТЭК.
Киевлян предупредили, что сегодня в столице Украины продолжатся экстренные отключения электричества. В ДТЭК признались, что стабилизировать напряжение в электросетях Киева пока не выходит.
Ситуация с электроснабжением в Киеве самая сложная. По словам главы входящей в ДТЭК энергопоставляющей компании YASNO Сергея Коваленко, в украинской столице не работают свыше 60% трансформаторов. Ранее он отмечал, что Киев не способен получать электричество из энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Коваленко также предупреждал, что ситуация может «кардинально ухудшиться» в случае повреждения оставшихся 40% узлов.