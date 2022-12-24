Авербух рассказал о сомнениях насчет участия Арзамасовой в «Ледниковом периоде»

Как утверждает идеолог ледового шоу, они с опаской подошли к выбору участия артистки, которая, стоит отметить, недавно стала молодой мамой. Также звезд беспокоило то, как будет проходить их совместная работа, поскольку они связаны узами брака. Авербух в интервью «Теленеделя звезд» признался, что, кроме того, он гадал не будет ли он испытывать чрезмерную ответственность за Арзамасову из-за повышенного внимания к ней.