Авербух рассказал о сомнениях насчет участия Арзамасовой в «Ледниковом периоде»

Фигурист и хореограф Илья Авербух признался, что они вместе со своей супругой, актрисой Лизой Арзамасовой сомневались насчет ее участия в проекте «Ледниковый период» из-за разных факторов.
Как утверждает идеолог ледового шоу, они с опаской подошли к выбору участия артистки, которая, стоит отметить, недавно стала молодой мамой. Также звезд беспокоило то, как будет проходить их совместная работа, поскольку они связаны узами брака. Авербух в интервью «Теленеделя звезд» признался, что, кроме того, он гадал не будет ли он испытывать чрезмерную ответственность за Арзамасову из-за повышенного внимания к ней.
Напомним, актриса вышла замуж за фигуриста в 2020 году. В 2021 у них родился сын Лев. Актриса все также продолжает выступать не только на сцене, но и снимается в разных проектах.