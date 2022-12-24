Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Ольга Бузова в откровенном платье повторила танец Уэнсдэй

Общество
Певица Ольга Бузова в откровенном платье повторила танец Уэнсдэй

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила стать частью мирового тренда и повторила танец Уэнсдэй из одноименного сериала. Помимо исполнения в Сети обратили внимание и на образ артистки.

Бузова решила разбавить свои публикации видео с танцем. Однако, по мнению ее подписчиков, она выбрала не самый подходящий наряд. Певица надела кожаное платье с оригинальным декольте, которое открывало ее грудь наполовину снизу.

Пока одни в комментариях восхищались образом телеведущей, другие наоборот раскритиковали выбор наряда.

«Самое ужасное платье, которое я видела в жизни», — написали в комментарии под публикацией.

Ольгу Бузову также упрекнули в вульгарности и пошлости. Некоторым хейтерам танцевальные движения показались конвульсиями.
ольга бузова социальные сети сериал уэнсдэй
Военкоры ФАН
Лучшие в аду