Певица Ольга Бузова в откровенном платье повторила танец Уэнсдэй

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила стать частью мирового тренда и повторила танец Уэнсдэй из одноименного сериала. Помимо исполнения в Сети обратили внимание и на образ артистки.
Бузова решила разбавить свои публикации видео с танцем. Однако, по мнению ее подписчиков, она выбрала не самый подходящий наряд. Певица надела кожаное платье с оригинальным декольте, которое открывало ее грудь наполовину снизу.
Пока одни в комментариях восхищались образом телеведущей, другие наоборот раскритиковали выбор наряда.
«Самое ужасное платье, которое я видела в жизни», — написали в комментарии под публикацией.
Ольгу Бузову также упрекнули в вульгарности и пошлости. Некоторым хейтерам танцевальные движения показались конвульсиями.