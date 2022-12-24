Лукашенко счел пророческими слова Алиева о счастливом будущем Азербайджана

Политик в ходе поздравления Алиева с днем рождения напомнил слова, которые азербайджанский лидер сказал двадцать лет назад. Тогда глава Азербайджана заявил, что не сомневается в счастливом будущем своего государства. По мнению Лукашенко, это высказывание было ничем иным как пророчеством.