Лукашенко счел пророческими слова Алиева о счастливом будущем Азербайджана

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал весьма неожиданное заявление относительно своего коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом стало известно 24 декабря.
Политик в ходе поздравления Алиева с днем рождения напомнил слова, которые азербайджанский лидер сказал двадцать лет назад. Тогда глава Азербайджана заявил, что не сомневается в счастливом будущем своего государства. По мнению Лукашенко, это высказывание было ничем иным как пророчеством.
«Знаю, азербайджанский народ высоко ценит ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан», — говорится в послании.
Ранее президент Белоруссии сказал, что никому не удастся вбить клин между ним и российским лидером Владимиром Путиным.