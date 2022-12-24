Врач Евгений Арзамасцев поставил композитору Игорю Николаеву заочный диагноз

Поклонники народного артиста России Игоря Николаева начали бить тревогу, когда в Сети появилось видео с отекшим и грузным композитором за роялем. О нездоровом внешнем виде маэстро высказался врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
По словам ознакомившегося с видеороликом специалиста, даже регулярные занятия на теннисном корте не гарантируют того, что композитор начнет худеть. При этом он добавил, что на внешности Николаева могут сказываться и заболевания.
Так, Арзамасцев допустил, что его лишний вес может быть связан с гормональными сбоями или плохой работой щитовидной железы. Отечность же он объяснил проблемами с почками или сердцем. Врач рекомендовал артисту вести правильный образ жизни, передает BLITZ+.