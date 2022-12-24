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19FortyFive: кончина Байдена на посту главы США отбросит страну назад

Политика
19FortyFive: кончина Байдена на посту главы США отбросит страну назад

Кончина американского лидера Джо Байдена во время исполнения обязанностей главы США грозит государству трагическими последствиями. Такую точку зрения озвучили журналисты 19FortyFive.

Стоит отметить, что главе Белого дома в этом году исполнилось 80 лет. По мнению авторов издания, в случае смерти Байдена по причине его пожилого возраста развитие Соединенные Штатов Америки прекратится, что сыграет на руку оппонентам Вашингтона.

«Это была бы трагедия, которая могла бы отбросить страну назад и заморозить нас во времени, напугав наших друзей и ободрив наших врагов», — подчеркнули обозреватели.

При этом журналисты напомнили, что среди членов Демократической партии практически нет политиков, которые в настоящий момент могли бы встать у руля вместо Джо Байдена.

Напомним, что президент США в последнее время часто попадает в неловкие ситуации. Он периодически теряется в пространстве, путает слова и даже не может найти выход со сцены.
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