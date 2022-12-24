В НМ ЛНР сообщили об активизации украинских диверсантов на Лисичанском направлении

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались на Лисичанском направлении, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В интервью РИА Новости он рассказал, что военное ведомство республики ведет работу по пресечению деятельности диверсантов ВСУ. Он отметил, что обстановка на этом участке фронта остается напряженной.
«Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов», — рассказал Филипоненко.
Он добавил, что в настоящее время союзные силы всеми доступными средствами продолжают «перемалывать» подразделения украинских войск.