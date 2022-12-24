«Этот день в истории». Что произошло 24 декабря, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
Сегодня в России отмечают День воинской славы в честь взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году. Это событие имело особое значение в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, ведь крепость Измаил была цитаделью турецкого владычества на Дунае, ее покорение имело большое политическое значение и повлияло на дальнейший ход войны и на заключение Ясского мира между странами, который подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Тем самым все северное Причерноморье от Днестра до Кубани было закреплено за Россией.
221 год назад в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый экспериментальный паровой автомобиль. В истории он стал известен как лондонская паровая карета — первое запатентованное самоходное транспортное средство с паровым двигателем для перевозки пассажиров. Она была рассчитана на восемь пассажиров и приводилась в движение паровой машиной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. В 1829 году паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров — скорость вместительных омнибусов достигала 24 км/ч.
А вот ровно 40 лет назад в этот день в Киеве совершил свой первый полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», созданный в ОКБ Олега Антонова. Высота самолета составляет 21,1 метра, размах крыльев — 73,3 метра, максимальная взлетная масса — 392 тонны, грузоподъемность — 120 тонн, а дальность полета — 16 000 километров. В 1990 году «Руслан» осуществил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 часа 16 минут и установив 7 мировых авиационных рекордов.
Кто из известных людей родился 24 декабря, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».