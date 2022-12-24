«Этот день в истории». Что произошло 24 декабря, праздники, факты, люди

Сегодня в России отмечают День воинской славы в честь взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году. Это событие имело особое значение в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, ведь крепость Измаил была цитаделью турецкого владычества на Дунае, ее покорение имело большое политическое значение и повлияло на дальнейший ход войны и на заключение Ясского мира между странами, который подтвердил присоединение Крыма к России и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Тем самым все северное Причерноморье от Днестра до Кубани было закреплено за Россией.