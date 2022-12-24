Актриса Юлия Снигирь призналась в страхе перед строгим характером Евгении Добровольской

Народная артистка России Евгения Добровольская исполнила одну из ролей в драме «Время года зима». Как призналась ее экранная дочь Юлия Снигирь, она боялась строгого характера актрисы.
По сюжету героиня Снигирь пытается наладить непростые отношения с матерью и спасти ее от прогрессирующей деменции. Как призналась актриса, Добровольская еще на пробах внушала ей страх.
«Я ее боялась. Говорили, она большая актриса и очень строгая — строгая и к себе, и к другим», — рассказала она в программе «Кино в деталях».
Знаменитость добавила, что в конечном итоге ничего подобного за старшей коллегой не заметила, и они смогли сработаться и сдружиться.