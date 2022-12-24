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American Thinker: США скатились до уровня банка Украины

Политика
American Thinker: США скатились до уровня банка Украины

Аналитик электронного издания The American Thinker Энтони Гонсалес прокомментировал вливание Правительством США громадных денег в Украину.

По его словам, Соединенные Штаты скатились до уровня украинского банка. Правительство совершенно не заботит судьба своего народа, возмутился журналист.

Гонсалесу хватило одного вопроса, чтобы поставить власти Соединенных Штатов в неловкое положение. Что сделал киевский режим, чтобы заслужить новое финансирование, указал автор материала.

«Именно такими вопросами стоит задаваться», — подчеркнул он.

Политика, проводимая американским правительством, грозит еще большим ростом инфляции. Американцы рискуют стать нищими благодаря стараниям Белого дома, объяснил Гонсалес. Он напомнил, что нахождение Республиканской партии и Дональда Трампа у власти было разумнее.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не будет переступать красную черту в финансировании Украины. Об этом рассказали аналитики 19FortyFive.
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