American Thinker: США скатились до уровня банка Украины

Политика, проводимая американским правительством, грозит еще большим ростом инфляции. Американцы рискуют стать нищими благодаря стараниям Белого дома, объяснил Гонсалес. Он напомнил, что нахождение Республиканской партии и Дональда Трампа у власти было разумнее.