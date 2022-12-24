Аналитик электронного издания The American Thinker Энтони Гонсалес прокомментировал вливание Правительством США громадных денег в Украину.
По его словам, Соединенные Штаты скатились до уровня украинского банка. Правительство совершенно не заботит судьба своего народа, возмутился журналист.
Гонсалесу хватило одного вопроса, чтобы поставить власти Соединенных Штатов в неловкое положение. Что сделал киевский режим, чтобы заслужить новое финансирование, указал автор материала.
«Именно такими вопросами стоит задаваться», — подчеркнул он.
Политика, проводимая американским правительством, грозит еще большим ростом инфляции. Американцы рискуют стать нищими благодаря стараниям Белого дома, объяснил Гонсалес. Он напомнил, что нахождение Республиканской партии и Дональда Трампа у власти было разумнее.
Ранее сообщалось, что Вашингтон не будет переступать красную черту в финансировании Украины. Об этом рассказали аналитики 19FortyFive.