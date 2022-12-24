Муж Славы впервые высказался о расставании с певицей

Певица и автор песен Анастасия Сланевская, более известная под сценическим именем Слава, не так давно заявила, что расстается с бизнесменом Анатолием Данилицким. Позже на связь с поклонниками вышел сам предприниматель.
По словам бизнесмена, высказывания Славы — ее эмоциональная реакция на скопившиеся у них проблемы. Данилицкий уточнил, что не смог встретиться и серьезно все обговорить с возлюбленной.
«Я и виноват. Во многом. Тем не менее я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы», — отметил он в социальных сетях.
Некоторые поклонники раскритиковали бизнесмена, однако нашлись и те, кто выразил ему свою поддержку. Как выяснилось, для многих их пара была примером хороших отношений.