Breitbart: Зеленский умело манипулирует «напуганными и пустоголовыми идиотами» в США

Президент Украины, считает обозреватель издания, знает всю подноготную американской элиты, в курсе провалов экс-главы Белого дома Дональда Трампа и того, что в настоящий момент у руля стоят «напуганные и пустоголовые идиоты». Он не просто владеет информацией о нынешней ситуации в Вашингтоне, но и умело манипулирует американским истеблишментом и прессой.