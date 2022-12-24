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Breitbart: Зеленский умело манипулирует «напуганными и пустоголовыми идиотами» в США

Политика
Breitbart: Зеленский умело манипулирует «напуганными и пустоголовыми идиотами» в США

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно отдать должное за то, что он умело использует недостатки американского общества в своих целях. Восхищение политиком выразил журналист Джон Нолт в статье для Breitbart.

Президент Украины, считает обозреватель издания, знает всю подноготную американской элиты, в курсе провалов экс-главы Белого дома Дональда Трампа и того, что в настоящий момент у руля стоят «напуганные и пустоголовые идиоты». Он не просто владеет информацией о нынешней ситуации в Вашингтоне, но и умело манипулирует американским истеблишментом и прессой.

«Это гениально. Зеленский понимает, какие в Америке жалкие, недалекие, алчные, неуверенные в себе средства массовой информации, индустрия развлечений и политический истэблишмент», — написал Нолт.

Напомним, что 21 декабря Зеленский с рабочей поездкой посетил Вашингтон. Там он обратился к членам американского конгресса с просьбой предоставить Киеву новую помощь в ходе российской спецоперации.
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