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Психологи назвали визуальные маркеры сексуально распущенных женщин

Общество
Психологи назвали визуальные маркеры сексуально распущенных женщин

Люди оценивают степень сексуальной распущенности женщин по нескольким визуальным стереотипам, заявили психологи из Калифорнийского университета.

Исследование американских психологов опубликовано в журнале Sex Roles. Авторы выделили четыре стереотипных образа женской сексуальности: сексуально опытные и контролирующие себя женщины, воздерживающиеся и контролирующие себя девственницы, сексуально опытные и неуправляемые «блудницы» и пытающиеся сдержаться, но не контролирующие себя «неудачницы».

Ученые пришли к выводу, что девственницами и опытными чаще всего считают женщин, у которых больше визуальных маркеров компетентности, чем у «неудачниц» и «блудниц». Они также отметили, что опытные женщины выглядят существенно увереннее девственниц.

Психологи обращают внимание, что к сексуально активным молодым женщинам теперь стали относиться лучше. Однако те из них, кто вынуждены воздерживаться, могут стать жертвами насмешек.
сша психология ученые
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