Психологи назвали визуальные маркеры сексуально распущенных женщин

Люди оценивают степень сексуальной распущенности женщин по нескольким визуальным стереотипам, заявили психологи из Калифорнийского университета.
Исследование американских психологов опубликовано в журнале Sex Roles. Авторы выделили четыре стереотипных образа женской сексуальности: сексуально опытные и контролирующие себя женщины, воздерживающиеся и контролирующие себя девственницы, сексуально опытные и неуправляемые «блудницы» и пытающиеся сдержаться, но не контролирующие себя «неудачницы».
Ученые пришли к выводу, что девственницами и опытными чаще всего считают женщин, у которых больше визуальных маркеров компетентности, чем у «неудачниц» и «блудниц». Они также отметили, что опытные женщины выглядят существенно увереннее девственниц.
Психологи обращают внимание, что к сексуально активным молодым женщинам теперь стали относиться лучше. Однако те из них, кто вынуждены воздерживаться, могут стать жертвами насмешек.