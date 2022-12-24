Власти Нижневартовска обязали подрядчика исправить «накачанную» Снегурочку за два дня

Подрядчику, который создал «накачанную» Снегурочку в ледовом городке Нижневартовска, дали два дня на исправление работы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
При приеме ледового городка на площади Нефтяников общественники оказались недовольны работой подрядчика. Установленные там ледяные фигуры не соответствуют эскизам, а также там наблюдается нехватка освещения.
«Заказчики работ дали два дня на исправление недочетов, которые уже зафиксированы и станут поводом для применения штрафных санкций к подрядчику», — приводит сообщение городской администрации РИА Новости.
Ранее в Сети распространились фотографии ледяных фигур из Нижневартовска. Местные жители называли их пугающими и выражали недовольства оформлением площади.