Водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП в Татарстане

Смертельное ДТП произошло на трассе Чистополь — Нижнекамск в Татарстане. Водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Нивой», в результате чего погиб мужчина за рулем отечественной легковушки, пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Трагедия случилась на 80-м километре магистрали. Согласно предварительными данным, водитель Mitsubishi пытался совершить обгон, для чего выехал на встречную полосу. Там иномарка на полной скорости врезалась в «Ниву». Мужчина, управлявший последней, скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.
Травмы различной степени тяжести получил пассажир Mitsubishi. Обстоятельства и детали аварии выясняются.