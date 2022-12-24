Водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП в Татарстане

Смертельное ДТП произошло на трассе Чистополь — Нижнекамск в Татарстане. Водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Нивой», в результате чего погиб мужчина за рулем отечественной легковушки, пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.