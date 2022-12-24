Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов может перейти в «Торино»

Предметный интерес к 27-летнему форварду проявляет «Торино», за которое уже выступают Алексей Миранчук и Никола Влашич, заявил журналист Николо Скира в соцсетях. Шомуродов в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за «Рому», в которых записал на свой счет два забитых мяча. Контракт узбекистанца с клубом рассчитан до окончания сезона 2025/2026, сообщает RT.