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Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов может перейти в «Торино»

Спорт
Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов может перейти в «Торино»

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Предметный интерес к 27-летнему форварду проявляет «Торино», за которое уже выступают Алексей Миранчук и Никола Влашич, заявил журналист Николо Скира в соцсетях. Шомуродов в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за «Рому», в которых записал на свой счет два забитых мяча. Контракт узбекистанца с клубом рассчитан до окончания сезона 2025/2026, сообщает RT.

Ранее стало известно, что полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым интересуются клубы турецкой Суперлиги. Одним из вероятных вариантов продолжения карьеры для игрока является «Трабзонспор».
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