Тимур Родригез и Юлия Паршута появились в свадебной одежде на шоу «Дуэты»

Шоумена Тимура Родригеза и певицу Юлию Паршуту во время выступления в гранд-шоу «Дуэты» на «России-1» чуть ли не спутали с женихом и невестой. На такие мысли подтолкнули образы артистов.
Тимур Родригез выступил в паре вместе с Юлией Паршутой. До того момента, когда поднимется специальная завеса, они не знали, с кем встретятся на сцене. При том, что все держится в секрете до последнего, наряды звезд удачно совпали. Родригез пел в черном костюме, а Паршута появилась на сцене в белом коктейльном платье с небольшим шлейфом. Из-за такого совпадения их сравнили с женихом и невестой.
Отметим, что пара артистов выступила с песней Рики Мартина «Private emotion». Юлия Паршута была приятно удивлена, когда узнала, кто ей достался в партнеры по дуэту.