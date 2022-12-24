Тимур Родригез и Юлия Паршута появились в свадебной одежде на шоу «Дуэты»

Тимур Родригез выступил в паре вместе с Юлией Паршутой. До того момента, когда поднимется специальная завеса, они не знали, с кем встретятся на сцене. При том, что все держится в секрете до последнего, наряды звезд удачно совпали. Родригез пел в черном костюме, а Паршута появилась на сцене в белом коктейльном платье с небольшим шлейфом. Из-за такого совпадения их сравнили с женихом и невестой.