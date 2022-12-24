Министр энергетики Швеции Буш предупредила о рисках отключений света зимой

Жителям Швеции следует готовиться к перебоям с электроэнергией с января по февраль 2023 года. Об этом сообщила министр энергетики страны Эбба Буш.
Энергообеспечение Швеции оказалось настолько нестабильным, что текущей зимой над страной нависла угроза перебоев со светом. В связи с этим местным жителям следует лучше подготовиться к кризису.
«Мы знаем, что зима всегда тяжелая. Сейчас ситуация тоже серьезная, и на фоне высоких цен на электроэнергию есть риск отключений», — сообщила Буш.
По ее словам, жители страны должны быть «готовы к худшему». Министр рекомендовала гражданам обзавестись фонариками и радиоприемниками на батарейках, а также запастись водой и консервами, сообщает «ИноСМИ».