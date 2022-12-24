Объединение всего народа является стратегической целью России, которую поставил перед Москвой российский лидер Владимир Путин. Истинные намерения политика по развитию Русского мира раскрыл обозреватель Петр Акопов.
Журналист в статье для РИА Новости отметил, что президент РФ в последнее время часто стал говорить о попытках западного мира разобщить русский народ и породить в стране хаос. Однако, несмотря на все усилия оппонентов, Москва будет и дальше стремиться к объединению и укреплению своего государства, уточнил Владимир Путин в одном из своих выступлений.
«Это важнейшее заявление президента — не просто программное, а историческое. <…> Это куда больше, чем любое послание президента: это стратегическая цель страны и нашего народа», — отметил Акопов.
Ранее российский лидер сказал, что страны Запада навязывают Москве санкционные ограничения. Однако, несмотря на внешнее давление, Россия будет идти вперед.