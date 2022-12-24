Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РИА Новости: Путин обозначил объединение русского народа стратегической целью России

Политика
РИА Новости: Путин обозначил объединение русского народа стратегической целью России

Объединение всего народа является стратегической целью России, которую поставил перед Москвой российский лидер Владимир Путин. Истинные намерения политика по развитию Русского мира раскрыл обозреватель Петр Акопов.

Журналист в статье для РИА Новости отметил, что президент РФ в последнее время часто стал говорить о попытках западного мира разобщить русский народ и породить в стране хаос. Однако, несмотря на все усилия оппонентов, Москва будет и дальше стремиться к объединению и укреплению своего государства, уточнил Владимир Путин в одном из своих выступлений.

«Это важнейшее заявление президента — не просто программное, а историческое. <…> Это куда больше, чем любое послание президента: это стратегическая цель страны и нашего народа», — отметил Акопов.

Ранее российский лидер сказал, что страны Запада навязывают Москве санкционные ограничения. Однако, несмотря на внешнее давление, Россия будет идти вперед.
путин русский мир народ запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду