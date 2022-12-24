РИА Новости: Путин обозначил объединение русского народа стратегической целью России

Журналист в статье для РИА Новости отметил, что президент РФ в последнее время часто стал говорить о попытках западного мира разобщить русский народ и породить в стране хаос. Однако, несмотря на все усилия оппонентов, Москва будет и дальше стремиться к объединению и укреплению своего государства, уточнил Владимир Путин в одном из своих выступлений.