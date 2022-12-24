Роспотребнадзор объяснил эпидемию менингококковой инфекции слабым иммунитетом мигрантов

В ведомстве считают вероятными вспышки менингита не только в общежитиях трудовых мигрантов, но и в местах компактного расположения украинских беженцев. Все потому, что эти люди «ослаблены долгими переездами», вдобавок многие из них не привиты. Эксперты напомнили, что главная опасность менингита в том, что он быстро распространяется, особенно в мегаполисах.