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Роспотребнадзор объяснил эпидемию менингококковой инфекции слабым иммунитетом мигрантов

Общество
Роспотребнадзор объяснил эпидемию менингококковой инфекции слабым иммунитетом мигрантов

Трудовые мигранты со слабым иммунитетом завезли в Россию новую эпидемию менингококковой инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

Как пишет «Царьград», непростая ситуация с менингококковой инфекцией складывается в Москве. Глава местного Роспотребнадзора Елена Андреева отмечает, что мигранты приезжают в столицу «абсолютно чистые с точки зрения иммунитета».

В ведомстве считают вероятными вспышки менингита не только в общежитиях трудовых мигрантов, но и в местах компактного расположения украинских беженцев. Все потому, что эти люди «ослаблены долгими переездами», вдобавок многие из них не привиты. Эксперты напомнили, что главная опасность менингита в том, что он быстро распространяется, особенно в мегаполисах.
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