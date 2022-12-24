Роспотребнадзор объяснил эпидемию менингококковой инфекции слабым иммунитетом мигрантов

Трудовые мигранты со слабым иммунитетом завезли в Россию новую эпидемию менингококковой инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.
Как пишет «Царьград», непростая ситуация с менингококковой инфекцией складывается в Москве. Глава местного Роспотребнадзора Елена Андреева отмечает, что мигранты приезжают в столицу «абсолютно чистые с точки зрения иммунитета».
В ведомстве считают вероятными вспышки менингита не только в общежитиях трудовых мигрантов, но и в местах компактного расположения украинских беженцев. Все потому, что эти люди «ослаблены долгими переездами», вдобавок многие из них не привиты. Эксперты напомнили, что главная опасность менингита в том, что он быстро распространяется, особенно в мегаполисах.